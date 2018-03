PESCARA. L'artista più importante della scena british wave inglese, Morrissey, torna in Italia pe runa serie di concerti.

Il mese scorso, Morrisey, ha presentato, dopo cinque anni, l'album solista dal titolo "World Peace Is None Of Your Business".

Il cantante sarà anche al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, il prossimo 19 ottobre alle 21.00.