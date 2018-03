SCOPERTI 3 CHILI DI MARIJUANA NASCOSTI IN AUTO A CORROPOLI

CORROPOLI. I carabinieri della stazione di Corropoli (Teramo) ed i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alba Adriatica hanno trovato e sequestrato 3 chili circa di marijuana. La droga, custodita in cinque sacchi, era nascosta all'interno di una berlina con targa italiana trovata parcheggiata in un'aiuola lungo la strada vicino al centro cittadino di Corropoli. Sono in corso le indagini per identificare i possibili trafficanti. La scoperta e' stata fatta ieri notte, durante un servizio congiunto di controllo al territorio.