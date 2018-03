CASALBORDINO. Amerigo Bucciarelli, dipendente comunale dal 1967 al 1991, si è spento ieri all’età di 83 anni. In molti lo ricordano munito di corno in ottone girava per le vie del paese e le contrade, portando le notizie importanti dell'amministrazione comunale, l'ultimo banditore ancora in vita di tutta la regione Abruzzo. Con l'avvento delle comunicazioni di massa, il lavoro di banditore è venuto meno.

Il sindaco Remo Bello e tutta l’amministrazione comunale partecipano al dolore che ha colpito la famiglia, in particolare al figlio Tommaso, presidente della Protezione Civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino. I funerali di Amerigo Bucciarelli si svolgeranno oggi, martedì 14 ottobre, alle 15.30 presso la chiesa di San Salvatore a Casalbordino.