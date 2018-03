CANE GDF SCOPRE 1 KG COCAINA IN DOPPIOFONDO AUTO, UN ARRESTO

PESCARA. Un'intercapedine in acciaio completamente sigillata, ricavata sotto i sedili dell'automobile per trasportare stupefacenti, non è passata inosservata al cane antidroga della Guardia di Finanza di Pescara, che ha consentito di sequestrare un chilo di cocaina purissima. Per questo un 51enne della provincia di Lecce è stato arrestato per traffico di stupefacenti nei pressi del casello autostradale dell'A14, a Francavilla al Mare.

Una pattuglia delle Fiamme Gialle di Pescara impegnata in un servizio di controllo del territorio, venerdì notte ha seguito e fermato un'auto con targa straniera con una vistosa ammaccatura, che percorreva l'autostrada ad alta velocità. Il fiuto del cane 'Vagol', pastore tedesco della Compagnia della Gdf di Pescara, ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti a bordo del veicolo.

I finanzieri hanno ispezionato il mezzo ed hanno scoperto che il pianale dell'auto era stato modificato e che sotto ai sedili era stato ricavato un vero e proprio doppiofondo, al cui interno c'era un panetto di droga. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che si trattava di 1.050 grammi di cocaina purissima. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe reso oltre centomila euro. L'arresto è stato convalidato dal gip; l'uomo si trova nel carcere di San Donato, a Pescara.