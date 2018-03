BANCHE: CHIODI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI BCC TERAMO

TERAMO. L'ex Governatore Gianni Chiodi, è stato eletto sabato mattina alla presidenza del collegio dei revisori dei conti della Banca di credito cooperativo di Teramo. Lo ha nominato (con 232 voti su 284 votanti) l'assemblea dei soci riunita nella sede legale di Sant'Atto (Teramo), convocata per sostituire il precedente collegio i cui componenti si erano dimessi in blocco a luglio. Assieme a Chiodi faranno parte dell'organo di vigilanza e controllo della Banca anche i commercialisti Elio Di Domenico e Alfonso Di Sabatino Martina, quest'ultimo ex vicesindaco e assessore al bilancio del comune di Teramo (hanno ottenuto rispettivamente 204 e 200 voti). I revisori resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2015, in concomitanza con la scadenza dell'attuale presidente del Cda, l'imprenditore nel settore della distribuzione di prodotti editoriali, Cristiano Artoni. Chiodi, tra i promotori della Bcc di Teramo, aveva ricoperto il ruolo di revisore in questo istituto. Una curiosità: dell'attuale Cda della banca fa parte quale componente anche il suo socio di studio professionale, il commercialista Carmine Tancredi.