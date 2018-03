COLPO CON SPACCATA A CENTRO COMMERCIALE: IN 5 RUBANO BANCOMAT

MONTESILVANO. Sfondano, con l'automobile, le porte d'ingresso del centro commerciale e, una volta dentro, asportano il dispositivo bancomat presente all'interno della galleria, per poi darsi alla fuga. L'episodio è avvenuto nella notte al centro commerciale 'Pescara Nord' di Città Sant'Angelo (Pescara). Ad agire sarebbero stati cinque soggetti con il volto travisato. Il direttore del centro ha disposto il ripristino delle condizioni di sicurezza della struttura con il presidio permanente di una guardia giurata. Al momento non si conosce l'importo del denaro contenuto nello sportello bancomat. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montesilvano (Pescara), agli ordini del tenente Christian Petruzzella.