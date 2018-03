CONVEGNO A MONTESILVANO SULL’URBANISTICA ED IL PP1

URBANISTICA. MONTESLVANO. Le Associazioni Patto per Montesilvano, Prospettiva Futura, Montesilvano nel cuore ed il Comitato Il Gabbiano hanno organizzato un'Assemblea Pubblica a titolo "Sognando il PP1", per la giornata di venerdì 15.04.11 presso il Grand Hotel Adriatico a Montesilvano alle ore 18.30. Sono stati invitati il Sindaco Dr. Pasquale Cordoma, l'Assessore all'Urbanistica Mimmo Di Giacomo, il docente Arch. Zazzara incaricato di effettuare la revisione del PRG, il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Montesilvano Cap. Enzo Marinelli, il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara Dr. Giuseppe Polci ed il Comandante del Vigili Urbani di Montesilvano Dr.ssa Antonella Marsiglia. Il Presidente dell'associazione Patto per Montesilvano Mauro De Flaviis dichiara:«abbiamo organizzato l'assemblea pubblica allo scopo di comprendere dall'amministrazione che azioni intenda implementare per portare a termine le opere di urbanizzazione del comparto denominato PP1, compreso tra il tracciato ferroviario ad Ovest, da Viale Aldo Moro a Nord ed Est e Via Dante Alighieri a Sud, con l'obiettivo di concretizzare finalmente la progettualità iniziale che ne voleva fare un modello per la Città». 11/04/2011 8.10