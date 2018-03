INCIDENTI STRADALI: DUE FERITI NELLA NOTTE NEL PESCARESE

PESCARA, 11 OTT - Due persone sono rimaste ferite la scorsa notte in un incidente stradale accaduto a Villanova di Cepagatti intorno alle due quando, secondo una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate frontalmente due auto. Ad avere le conseguenze peggiori sono stati un giovane di 36 anni che ha riportato un trauma toracico e una ragazza di 20 che ha subito un trauma cranico e un problema all'occhio che i sanitari dovranno valutare in queste ore. I due feriti, residenti a Pianella (Pescara) e Cepagatti, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Pescara per le prime cure. Illeso il conducente dell'auto dove si trovavano i due passeggeri feriti e anche il guidatore dell'altra auto. Fra le possibili cause dell'incidente un colpo di sonno di uno dei due conducenti.