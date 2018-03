SILVI, MINORANZA CONTRO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

POLITICA. SILVI. Mercoledì scorso tutte le forze di minoranza hanno compiuto un gesto di protesta nei confronti del presidente, non partecipando alla prevista riunione dei capigruppo. A riferirlo è il capogruppo di Silvi Bellissima in Consiglio comunale, Michele Cassone.

«La riunione dei capigruppo – spiega Cassone – è stata indetta dopo la convocazione del Consiglio comunale e quindi ha di fatto negato ai consiglieri di minoranza il diritto di discutere l'ordine del giorno e la data del Consiglio. Purtroppo non è la prima volta che accade e purtroppo non è la prima volta che il presidente del Consiglio dimostra la sua assoluta inadeguatezza nel ricoprire il ruolo per cui è stato eletto».

«Non ultimo – aggiunge il capogruppo di Silvi Bellissima – la sua scandalosa ed inaccettabile conduzione dell'ultimo Consiglio comunale, in cui ha assunto toni ed atteggiamenti intimidatori ed aggressivi nei confronti dei consiglieri di minoranza. Tali atteggiamenti – conclude Cassone – impediscono una serena e democratica conduzione dei lavori consiliari e pertanto chiediamo subito un forte segnale di cambiamento».