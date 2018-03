MOSCIANO, ESTERNALIZZATI I SERVIZI CIMITERIALI

CRONACA. MOSCIANO. Nella seduta consiliare del 9 Ottobre è stata approvata la delibera di indirizzo con la quale si è data disposizione per l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali e della gestione delle lampade votive.

«Tale atto è funzionale ad una riqualificazione dell'intero servizio in termini di efficacia ed efficienza a seguito della sempre maggiore scarsità di risorse umane e finanziarie per gli enti locali», spiega il primo cittadino Giuliano Galiffi.

«In particolare la gara terrà in maggior conto dei ribassi proposti dai concorrenti sulle tariffe dei servizi cimiteriali e della maggiore offerta riguardante il canone annuo da corrispondere all'Ente. A seguito degli adeguamenti non più procrastinabili delle tariffe dei servizi, il Comune ha provveduto a determinarle secondo computi metrici per le singole prestazioni calcolati con gli standard regionali di costo e in base ai CCNL dei lavoratori coinvolti. Tali prezzi, tra l'altro già attualmente vigenti, sono stati approvati con deliberazione di Giunta nell'Agosto scorso e preventivamente discusse nella Commissione Consiliare competente con l’assenso anche di parte della minoranza, poiché ne era stata ravvisata la necessità impellente della decisione. Le precedenti tariffe, risalenti ormai al lontano 1992, erano esclusivamente un rimborso spese forfettario per l'acquisto dei materiali necessari alle opere mentre il servizio era a completo carico dell'Ente, cosa non più possibile anche a seguito del mutato quadro normativo. La riduzione derivante dall'offerta vincitrice sarà a vantaggio dell'utenza in quanto ridurrà le tariffe già in vigore».