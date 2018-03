PUBBLICATO BANDO PIAZZA D’ARMI DA 18,6MLN

L’AQUILA. La gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Parco Urbano di Piazza d'Armi è da oggi in pubblicazione sul sito, consultabile on-line, della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; entro 7 giorni sarà pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Parco Urbano di Piazza d'Armi è uno dei progetti strategici del Piano di Ricostruzione varato dall'assessorato alla Ricostruzione e Pianificazione e gode di un finanziamento complessivo di € 22 milioni di cui € 4 milioni provenienti dalla Legge Mancia per volontà dei gruppi parlamentari del PD, € 3 milioni dalla Comunità e Governo Australiano - Comitato Australian Abruzzo Eartquake Appel Found - e € 15 milioni dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per il Concorso Piano Città.

La base d'asta è di € 18,6 milioni e il termine per la ricezione delle offerte scadrà il 3 dicembre 2014. Il vincitore dovrà fornire il progetto esecutivo entro 45 giorni dall'aggiudicazione definitiva per dare poi inizio ai lavori.