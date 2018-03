GUASTO AEREO RYANAIR, RITARDI FINO A SEI ORE A PESCARA

PESCARA. Un guasto tecnico al velivolo Ryanair che stamani avrebbe dovuto effettuare il collegamento aereo Pescara-Bruxelles Charleroi ha provocato una serie di scompensi e ritardi a catena, con gli altri voli della giornata partiti anche sei ore più tardi rispetto all'orario previsto. Centinaia i viaggiatori fermi nell'Aeroporto d'Abruzzo; non sono mancati attimi di tensione e nervosismo. Dell'assistenza a terra si è occupato il personale della Saga, società che gestisce lo scalo. In particolare, il volo Pescara-Bruxelles Charleroi è partito con poco meno di tre ore di ritardo, quello per Francoforte Hahn con un'ora e mezza di ritardo e quello per Milano-Orio al Serio è decollato con quasi sei ore di ritardo. Due ore e mezza di ritardo, infine, per il volo Bruxelles Charleroi-Pescara. Il guasto tecnico ha interessato un velivolo che era già fermo nello scalo.