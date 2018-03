ALLARME BOMBA AL COMUNE DI PESCARA, INTERVIENE LA DIGOS

PESCARA. Allarme bomba al Comune di Pescara dopo che, alle 4.20, una telefonata anonima in Questura segnalava un attentato in giornata al Municipio. Capillare opera di bonifica delle forze dell'ordine che hanno sigillato anche i cestini di Piazza Italia. Indagini condotte dagli agenti della Digos coordinati dal vice questore Leila Di Giulio. Il Municipio è sito sensibile, in base ai protocolli del Ministero degli Interni, come porto, aeroporto e stazione Fs. Ultimati i controlli l'allarme è cessato.