SCIPPO CON INSEGUIMENTO IN AUTO TRA MONTESILVANO E PESCARA

PESCARA. Spettacolare inseguimento di due scippatori fuggiti in auto da parte delle forze dell'ordine, a Pescara: sono in corso battute per rintracciare i due nella zona a ridosso della motorizzazione.

La vittima e' una donna di 47 anni e lo scippo e' avvenuto in via Garibaldi, a Montesilvano. Stava caricando la spesa sulla macchina quando e' stata spinta alle spalle dai due che si sono impossessati della sua borsa e si sono allontanati sulla Megane che, al momento, non risulta rubata. Il mezzo e' stato intercettato in via Ferrari, a Pescara, e chi era alla guida si e' accorto della presenza della pattuglia della squadra volante e ha effettuato una manovra strana, facendo sorgere i sospetti ai poliziotti che nel frattempo hanno cominciato a ricevere le segnalazioni sullo scippo. E' quindi scattato un inseguimento proseguito in via Del Circuito e, poi, fino alla Motorizzazione. Durante la fuga la Megane ha urtato dei veicoli, creando un certo allarme in zona. I due, ormai alle strette, hanno abbandonato l'auto e sono spariti. Ad occuparsi delle indagini e' la squadra mobile.