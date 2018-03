‘OLTRE LA CRISI, SVILUPPO, LAVORO E LEGALITÀ’: IL CONVEGNO A L’AQUILA

LAVORO. L’AQUILA. “Oltre la Crisi. Sviluppo, Lavoro e Legalità” è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Direzione Regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Consiglio Provinciale dell’Aquila e la Fondazione Studi dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che si terrà a L’Aquila, venerdì 10 ottobre nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Aquila in Viale Nizza. Gli interventi dei relatori, moderati dal Direttore Regionale del Ministero del Lavoro, dr. Orazio Parisi, affronteranno i temi del contrasto all’illegalità nel mondo del lavoro e delle riforme in discussione in sede Parlamentare tese a ridisegnare il sistema degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e a riordinare la disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva, quale strategia per migliorarne le condizioni. Sono previsti gli interventi del prefetto dell’Aquila, Francesco Alecci, del procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia, Fausto Cardella, del sindaco dell’L’Aquila, Massimo Cialente, dei professori Pietro Lambertucci e Marcella Mulino dell’Università degli Studi dell’Aquila, del segretario generale e del direttore generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Paolo Pennesi e Danilo Papa, della presidente del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, del direttore regionale Inps, Roberto Bafundi , del presidente CCIAA dell’Aquila, Lorenzo Santilli, dei segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali. Chiuderà i lavori il vice presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli.