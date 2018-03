TRE AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE A PESCARA

PESCARA. Tre automobili a fuoco nella notte in via Vezza, nella zona di San Donato, a Pescara. Si tratta di due Fiat Punto, andate distrutte, e di una Opel Corsa, danneggiata alla fiancata. I veicoli erano parcheggiati vicini. L'allarme è scattato attorno alle 2.15: i primi ad intervenire sul posto, per le operazioni di spegnimento, sono stati i Vigili del Fuoco. Accertamenti sono in corso per appurare la natura del rogo. Indagano gli uomini della squadra Volanti della Questura, diretti da Dante Cosentino; al lavoro anche la polizia Scientifica.