EX VIGILE A GIUDIZIO, IN MALATTIA ORGANIZZAVA SFILATE DI MODA

CRONACA. CHIETI. A giudizio per truffa, su decisione del Gip del Tribunale di Chieti Antonella Redaelli, un ex vigile urbano del Comune di Francavilla al Mare che per l'accusa, mentre era assente dal lavoro per patologie certificate, in realtà lavorava per un'agenzia di moda e per conto proprio continuando a percepire l'intera retribuzione dal Comune che si è costituito parte civile.

Il Comune si è costituito parte civile. L'uomo, Remo La Selva, di 58 anni, nel frattempo è andato in pensione. Il processo si svolgerà il 5 febbraio del 2015. I fatti per i quali l'uomo è stato rinviato a giudizio, per l'accusa si sarebbero verificati tra l'11 settembre del 2011 e l'11 marzo del 2013.