SCUOLA PIANELLA: 2,6 MLN PER LA SICUREZZA

PIANELLA. L’amministrazione comunale di Pianella è al lavoro in questi giorni per cercare di fare in modo che per l’inizio del prossimo anno scolastico possano essere realizzati gli imponenti interventi di messa in sicurezza con i quali le scuole del comprensorio di Pianella saranno messe definitivamente in al riparo dai rischi di scarsa stabilità, .

Si tratta di un intervento principale per € 1.846.818,00, con finanziamento comunicato nei giorni scorsi dal CIPE, che va ad aggiungersi ai 758.000,00 € già assegnati dalla Regione Abruzzo attraverso il piano “Scuole – futuro in sicurezza” e che interesseranno con vari interventi la scuola dell'infanzia, quella primaria, l'istituto comprensivo del Capoluogo e la scuola primaria di Cerratina. Gli uffici tecnici del comune sono già al lavoro per appaltare i lavori nel più breve tempo possibile, predisponendo un cronoprogramma che tenga conto delle attività didattiche in modo da ridurre al minimo il disagio per le stesse.