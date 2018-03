INCIDENTE MORTALE A CAPESTRANO

CAPESTRANO. Incidente mortale sulla strada statale 153 ‘della Val Tirino’ nei pressi di Capestrano. Nell’incidente tra due veicoli, le cui cause sono in corso dia accertamento, una persona ha perso la vita. Il tratto di strada è provvisoriamente istituito un senso unico alternato della circolazione nel tratto al km 14, in corrispondenza di Capestrano/innesto statale 602 ‘di Forca Di Penne’ in provincia di L’Aquila. Sul posto è presente il personale dell’Anas e delle Forze dell’Ordine per i rilievi del caso, per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione il prima possibile.