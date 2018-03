TRUFFE INFORMATICHE: CARABINIERI SCANNO DENUNCIANO 2 NAPOLETANI

SCANNO. I carabinieri di Scanno, al termine di complessi accertamenti, hanno denunciato per frode informatica e riciclaggio due persone di origine napoletana, D.R. 58enne e S.C. 25enne. All'inizio dell'anno una donna di Scanno aveva denunciato ai carabinieri che fra novembre e dicembre 2013 aveva subito dei prelievi fraudolenti dalla sua carta di credito prepagata Poste-pay, per un totale di 218 euro Gli accertamenti esperiti dai carabinieri hanno dimostrato che i due denunciati, erano riusciti ad ottenere fraudolentemente, via internet, le credenziali della carta di pagamento della donna. Le avevano inviato una mail, simulando di operare per il sito intenet di Poste Italiane, riuscendo a far compilare alla donna un prospetto ottenendo cosi' user ID e password della carta. Gli ulteriori accertamenti hanno dimostrato che i due, a piu' riprese avevano effettuato diversi prelievi dalla carta della malcapitata, utilizzando quel denaro per partecipare a tornei di poker on-line.