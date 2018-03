SI RIBALTA CAMION, GRAVE OPERAIO 19ENNE

CASTILENTI. Gravi conseguenze per un operaio di appena 19 anni, rimasto schiacciato nella cabina di un mezzo pesante che si è ribaltato mentre stava scaricando ghiaia. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi di una cava in contrada Cancelli di Castilenti, in provincia di Teramo. Sul posto sono intervenute due ambulanze da Atri e Bisenti e l'elisoccorso dall'Aquila. Il giovane operaio è stato trasportato nell'ospedale di Teramo dove è stata allertata l'equipe della neurochirurgia. Indagini sono in corso sulle cause del ribaltamento.