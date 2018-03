IN QUATTRO RUBANO IN VILLA A PESCARA, DUE GIÀ ARRESTATI DA POLIZIA

PESCARA. Due albanesi poco piu' che ventenni sono stati arrestati dalla polizia, a Pescara, perche' ritenuti responsabili di un furto in villa messo a segno da quattro persone. Gli agenti sono intervenuti in via Peschiera, dove erano stati segnalati i giovani che fuggivano nelle campagne circostanti dopo essere usciti da una villa dove erano stati rubati vari oggetti in oro.

Studiando le immagini del sistema di sorveglianza si e' capito che i quattro sono entrati dal giardino e hanno infranto la porta finestra al piano terra per poi fare man bassa dei preziosi. La descrizione dei ladri e' stata diramata alle pattuglie presenti sul territorio e poco dopo due di loro sono stati rintracciati in una strada chiusa, poco distante dal luogo del furto.

Uno dei fermati era in possesso di parte della refurtiva, riconosciuta dai proprietari, per cui i giovani, al termine degli accertamenti di rito, sono stati tratti in arresto.