CHIETI. DOMENICA 12 OTTOBRE “PASSEGGIATA CON IL WWF ALLA RISCOPERTA DELLA CITTÀ”

CHIETI. L’Associazione WWF Chieti, nell’ambito della “III Giornata Nazionale del Camminare”, ha organizzato per domenica 12 ottobre, dalle 8.30 alle 13, una passeggiata alla riscoperta della città. Sarà il primo evento di una serie ideata per unire in un unico percorso le varie zone di Chieti, con appuntamenti che si ripeteranno nel tempo. Per l’iniziativa del 12 ottobre saranno simbolicamente collegati attraverso la passeggiata i quartieri collinari e quelli vallivi, dal punto di arrivo della scala mobile, in via Asinio Herio – piazza Escrivà, sino alla stazione ferroviaria di piazzale Marconi.

L’appuntamento è alle 8.30 in piazza Escrivà. La passeggiata dura circa 3 ore e si sviluppa interamente in discesa lungo percorsi inconsueti alla riscoperta della storia di Chieti e di alcune delle sue caratteristiche urbanistiche e ambientali. Sono previste diverse soste nelle quali verranno brevemente approfonditi temi legati al percorso.

La camminata si concluderà (arrivo previsto in piazzale Marconi intorno alle 12.00) con un aperitivo (a pagamento e a libera partecipazione) e con il viaggio di ritorno sul filobus (biglietto 1,10 €, partenza alle 12.40 circa), il mezzo pubblico che dal 1950 collega le due parti in cui si è sviluppata la città.