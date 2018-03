ROGO DOLOSO VICINO ALL'AULA DI CATECHISMO A TERAMO, BIMBI ILLESI

TERAMO. I vigili del fuoco di Teramo non escludono l'origine dolosa di un incendio, scoppiato nel pomeriggio, in uno scantinato adiacente la chiesa di San Francesco a San Nicolo' a Tordino di Teramo, sulla Nazionale. Le fiamme divampate nel vano hanno imposto l'immediata evacuazione di un altro locale attiguo dove i bambini stavano svolgendo lezione di catechismo. Tanta paura per bambini ed insegnanti, tutti fortunatamente illesi. I pompieri sono intervenuti domando le fiamme. Dai primi rilievi, sembrerebbe che a causare il rogo sia stata la mano dell'uomo. Ci sarebbero tracce riconducibili all'origine dolosa su cui, pero', al momento si mantiene riserbo. Del caso sara' informata la procura di Teramo