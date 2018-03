CARABINIERI: CAMBIO AL VERTICE COMANDO PROVINCIALE CHIETI

CHIETI. Cambio al vertice del Comando provinciale dei Carabinieri di Chieti. Dal 13 ottobre, il colonnello Luciano Calabrò, proveniente dal comando scuola Allievi carabinieri di Iglesias, prenderà il posto del colonnello Salvatore Ronzo, destinato a Roma, allo Stato Maggiore Difesa. L'ufficializzazione, in un incontro con i giornalisti in cui il colonnello Ronzo ha illustrato le cifre dell'attività dei carabinieri in provincia di Chieti nel biennio del suo comando. L'ufficiale ha evidenziato i 755 arresti, le 5484 denunce, i quasi due quintali di marijuana sequestrati. Tra le principali operazioni: l'arresto nel novembre 2012 per il duplice omicidio Del Vecchio, a Vasto; gli otto arresti a dicembre 2012 per la rapina al furgone portavalori, sempre a Vasto; e, più di recente, gli arresti per il colpo nell'ufficio postale di Rapino, e quelli con cui è stata sgominata un'organizzazione criminale, capeggiata da pregiudicati albanesi, che gestiva un'attività di traffico e spaccio di droga in tutta Italia con basi operative fra Abruzzo, Marche e Puglia.