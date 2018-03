L’INIZIATIVA. 90° ANNIVERSARIO DELLA COPPA ACERBO

SPOLTORE. Nei giorni 10, 11 e 12 ottobre si celebra il 90° Anniversario 1924 – 2014 della “Coppa Acerbo”, la leggendaria gara automobilistica che racconta la storia di Pescara e delle zone limitrofe. Coinvolti anche i Comuni di Spoltore, Montesilvano e Cappelle Sul Tavo.

Domenica 12 ottobre, la sfilata rievocativa di auto d’epoca farà tappa anche a Spoltore, alle ore 11.30, in Piazza Quirino di Marzio.

Ecco il programma della manifestazione.

Lunedì 6 ottobre, ore 12.00: Inaugurazione della mostra storico – documentaria e fotografica al Museo Colonna di Pescara;

Venerdì 10, ore 21.00: Proiezione del documentario “Motori e Uomini”, curato dalla Soprintendenza Archivistica d’Abruzzo, nella Sala Congressi del Museo Colonna.

Sabato 11, ore 15.00: mostra statica auto sportive e Ricostruzione Box Gara, in Piazza Primo Maggio. Alle ore 18.00, presentazione del libro “Circuito di Pescara”, a cura di Smoglica e Santuccione, nella Sala mostra del Museo Colonna.

Domenica 12, alle 10.30, raduno in Piazza Duca degli Abruzzi, per la presentazione della sfilata di auto d’epoca.