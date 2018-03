ROCCARASO: VENDE BEVANDE ALCOLICHE A MINORENNE. SANZIONATO DAI CARABINIERI.

ROCCARASO. I carabinieri di Roccaraso, nel corso di un controllo, hanno sanzionato amministrativamente un commerciante di quel centro poiché aveva venduto una bevanda alcolica ad un minorenne. L’intervento si è reso necessario poiché i militari della locale Stazione Carabinieri, in stretta sinergia con gli educatori dell’Istituto Alberghiero avevano appreso che, spesso, alcuni alunni del convitto, rientravano la sera in evidente stato di ebbrezza alcolica. Si trattava di ragazzi di circa 15 anni, le cui fattezze lasciavano facilmente intuire che si trattava di ragazzi di minore età, a cui è vietato vendere bevande alcoliche ai sensi dell’articolo 14 ter della Legge n. 125 del 30/03/2001. Nel caso specifico, era stata venduta una birra ad un ragazzo di 15 anni ed il venditore non si era premurato di chiedergli un documento comprovante l’età.