ANZIANO CADE DAL BALCONE NEL PESCARESE, E' GRAVE

MONTESILVANO. Un uomo di 86 anni e' rimasto ferito dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione, a Montesilvano (Pescara). E' accaduto nella notte e, in base alla ricostruzione dei carabinieri, l'anziano, che ha problemi legati alla demenza senile, si e' alzato dal letto ha raggiunto il balcone ed e' caduto dal piano rialzato. E' stato soccorso e portato in ospedale dove e' ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Per i militari dell'Arma l'episodio e' riconducibile alla malattia dell'uomo e si esclude il tentativo di suicidio.