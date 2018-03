ANIMALI. PESCARA. Si svolgerà domenica 5 ottobre in Piazza Sacro Cuore la Giornata degli Animali a Pescara. Negli stand sarà possibile anche adottare dei cuccioli. Ci sarà anche una rappresentazione teatrale, la vera storia di Cappuccetto Rosso, nata per guardare il lupo sotto un altro punto di vista, a cura dell’associazione Orizzonti.



Alle ore 11:00 targa di riconoscimento al cane Mirò della S.I.C.S. ( primo cane bagnino in Abruzzo anno 2000) presso l’area cani del “Parco dei Sogni” in Via Mafalda di Savoia a Pescara . Ore 16:00 benedizione degli animali da parte di un frate francescano. Ore 16:30 spettacolo realizzato dai ragazzi diversamente abili dell’associazione Orizzonte.