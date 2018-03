MONTESILVANO. Si sono conclusi oggi i lavori nel PalaSenna. Gli interventi prevedevano l'installazione di una nuova pavimentazione oltre ad alcune operazioni per adeguare la struttura in funzione del regolamento di prevenzione incendi e per riqualificare il palazzetto. È stata ripulita tutta l'area esterna, accantonando il materiale abbandonato da anni nella zona antistante il palazzetto e provvedendo alla potatura delle siepi.

Domani il Palasenna ospiterà la Nazionale Femminile di Pattinaggio e Hockey su pista.