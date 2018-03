CENTRO COMMERCIALE NATURALE PESCARA, RIPARTE LA DISCUSSIONE

COMMERCIO. PESCARA. «Il Centro commerciale naturale è un obiettivo da perseguire con convinzione. Ecco perché, d’accordo con il sindaco e l’assessore Cuzzi, abbiamo deciso di avviare in commissione una discussione approfondita. Organizzeremo alcune sedute tematiche per garantire la massima partecipazione delle categorie alle scelte strategiche, al fianco del sindaco e della giunta». Lo afferma Piero Giampietro, presidente della Commissione consiliare Commercio, riunita questa mattina per entrare nel merito del Centro commerciale naturale, della sua legislazione, della forma giuridica, dei ruoli e delle funzioni.



«Ora», ha spiegato Giampietro, «inizierà una fase di ascolto delle esigenze dei commercianti, partendo da quelli del centro dove il discorso era avviato e dove senz’altro si giocherà il futuro dell’appeal del terziario pescarese. L’obiettivo è quello di dotare il centro di uno strumento avanzato di organizzazione e marketing, ma al tempo stesso di verificare la possibilità di aggregazione, su target distinti, anche delle attività economiche di vicinato presenti in altri quartieri. Siamo certi che solo unendo le forze e applicando modelli avanzati il commercio pescarese potrà competere a testa alta».