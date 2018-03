FORZA ITALIA: GUIDO CEROLINI FORLINI E’ IL NUOVO COORDINATORE COMUNALE DI PESCARA

PESCARA. Guido Cerolini Forlini è il nuovo coordinatore comunale di Forza Italia per il Comune di Pescara. Ieri, nella sede di Roma, la proposta del Presidente regionale Nazario Pagano – di indicare Cerolini Forlini coordinatore cittadino di Pescara – è stata ratificata dal Presidente Silvio Berlusconi e dal responsabile dell’organizzazione nazionale di Forza Italia, Denis Verdini. «Al nuovo coordinatore cittadino di Pescara – spiega il Presidente Nazario Pagano – è affidato un compito fondamentale: radicare il partito sul territorio, attivarsi per il tesseramento in vista della prossima fase congressuale e promuovere iniziative politiche forti, finalizzate a dare impulso e visibilità alla nostra linea che – ricorda Pagano – è contraria all’aumento di tasse e del debito pubblico».