PESCARA. NAS CONTROLLANO ESERCIZI COMMERCIALI DI VIA BATTISTI

PESCARA. Nel corso degli ultimi giorni sono stati eseguiti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pescara, unitamente a personale della Questura, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Municipale controlli a locali nella zona di via Cesare Battisti.

Alcune attività controllate sono state sanzionate da parte di Carabinieri del NAS di Pescara, che hanno anch’essi preso parte al dispositivo interforze, per violazioni tutto sommato lievi, quali ad esempio l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione o la mancanza dell’esposizione della tabella alcolemica.

Solo in un caso gli ispettori del NAS hanno rilevato carenze igienico sanitarie ed autorizzative, in materia di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare all’interno di un esercizio commerciale di cibi etnici, veniva accertata l’attivazione di un laboratorio di sezionamento carni privo di autorizzazione. L’intervento congiunto col personale del servizio veterinario della locale Asl ha consentito di operare la sospensione immediata del laboratorio e la distruzione di carni in esso rinvenute, poiché totalmente sprovviste di tracciabilità.