SOS EUROPA, A TERAMO INCONTRO CON AMNESTY INTERNATIONAL

CRONACA. TERAMO. Oggi, 3 ottobre, ricorrerà il 1° anniversario del naufragio, avvenuto lo scorso anno al largo di Lampedusa, e costato la vita a 368 persone, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. In memoria di questa giornata e per fare pressione sull’Europa e sugli stati membri affinché i diritti dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo siano rispettati, il gruppo di Amnesty International di Teramo sarà ospite del Liceo Classico Melchiorre Delfico per presentare la campagna SOS Europa e raccogliere firme in calce all’appello alla presidenza italiana dell’Ue affinché si rafforzino le operazioni di ricerca e soccorso in mare. L’evento si svolgerà dalle ore 14 presso la sala multimediale del Liceo Classico in Piazza Dante a Teramo.

In occasione di questo seminario sarà inoltre proiettato il film “Cose di questo mondo” (2002) di Michael Winterbottom, Orso d’Oro al Festival di Berlino 2003. L’incontro sarà coordinato da Elena Talamonti, attivista di Amnesty International e dalla responsabile del gruppo di Teramo, Renata De Rugeriis, le quali saranno disponibili ad approfondire la campagna Sos Europa e le altre attività del più grande movimento internazionale per la promozione e difesa dei diritti umani, già Premio Nobel della Pace nel 1977.