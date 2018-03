ARRIVA ANCHE A PESCARA “#ICERIDE”, LA PEDALATA PER SALVARE L’ARTICO

BICI. PESCARA. Sabato 4 ottobre a Pescara si terrà #IceRide, un festival per tutta la famiglia con una manifestazione in bici a tema Artico. Migliaia di persone pedaleranno insieme in tantissime città di tutto il mondo per celebrare l’Artico e manifestare la volontà globale di proteggerlo. A Pescara i sostenitori dell’Artico si riuniranno alle ore 16.00 per pedalare attraverso la città dalla Madonnina del porto a Piazza della Rinascita passando per corso Vittorio Emanuele, Viale Giovanni Bovio , Piazza Duca degli Abruzzi , Viale della Riviera.L’aumento della temperatura globale e la corsa allo sfruttamento del petrolio rendono l’Artico uno dei territori chiave nella lotta per difendere il clima. In soli due anni quasi sei milioni di persone si sono unite al movimento globale che chiede la creazione di un Santuario Artico sulla cima del mondo.