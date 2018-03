VIGILI A METANO, A S.SALVO SVOLTA VERDE DEL COMUNE

SAN SALVO. Rispetto dell'ambiente, risparmio con cilindrate minori e marchio italiano. Sono le tre condizioni che si è dato il Comune di San Salvo nel procedere a rinnovare il vecchio parco automezzi della Polizia municipale. Da oggi gli agenti per il loro servizio di controllo del territorio comunale viaggeranno a bordo di Fiat 'Panda' alimentate a metano. «Avevamo necessità di cambiare le vecchie autovetture in uso e ci siamo mossi nel pieno rispetto dell'ambiente, utilizzando un marchio italiano come la Fiat, nell'ottica di riduzione dei costi di gestione con auto a cilindrata più ridotta» ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca.