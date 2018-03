POSTE: CORRISPONDENZA IN RITARDO A NAVELLI

NAVELLI. Disservizi e ritardi nella consegna della posta a Navelli.«I cittadini segnalano», spiega Gaetano Cantalini capogruppo di Svolta Democratica, «la ricezione delle bollette quando sono già scaduti i termini di pagamento, con aggravio di spese per sanzioni ed interessi oltre al rischio di subire la disattivazione delle utenze, ed ancora la consegna di raccomandate inviate da Navelli per la stessa località addirittura un mese e mezzo dopo la spedizione. Tali disservizi comportano altresì che anziani e pensionati impossibilitati a guidare un’automobile siano spesso costretti a recarsi presso l’ufficio postale di Navelli distante anche quattro chilometri dalla frazione di Civitaretenga. Per queste ragioni ho ritenuto doveroso inviare, nell’interesse dei cittadini stessi, apposita lettera al Direttore di Filiare L’Aquila, dott. Luciano Tola».