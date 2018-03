VILLA SANTA MARIA: LA CAPITALE DEL GUSTO ITALIANO

VILLA SANTA MARIA. Nel fine settimana del 10-11-12 ottobre, Villa Santa Maria apre le porte ad appassionati ed esperti del settore enogastronomico. Quest’anno la cittadina, conosciuta per il rinomato Istituto Alberghiero Marchitelli dal quale escono chef pronti a lavorare nelle cucine più prestigiose del mondo, animerà il calendario con due appuntamenti d’eccezione: un convegno dal tema Il pane e il valore del suo nutrimento e uno Show-Cooking con la partecipazione di ospiti d’eccezione come lo chef Bartolomeo Errico e lo chef Giuseppe Rai.

La mattinata del sabato si aprirà con il convegno che avrà come relatori figure di spicco e grandi esperti di settore come il Prof. Gabriele di Francesco (Docente di Sociologia Generale dell’Università di Chieti Pescara) che parlerà del Pane nella storia dell’uomo; il Prof. Leonardo Seghetti (dell’Itag di Ascoli Piceno) che illusterà la Qualità delle farine; Vinceslao Ruccolo che svelerà i segreti dell’Arte del Panificare e il Prof. Giuseppe Caramia (Primario Emerito di Pediatria e Neonatalogia dell’Ospedale Salesi di Ancona) che parlerà del Pane nella moderna alimentazione.

Nel pomeriggio invece la piazza sarà una cucina a cielo aperto! Show Cooking con Bartolomeo Errico, meglio conosciuto come lo Chef Bartolo, professionista della cucina, personaggio televisivo, autore di libri nonché insegnante.