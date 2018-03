CARIPARMA E SACE: 10 MILIONI DI EURO PER SOSTENERE L’EXPORT DEL GRUPPO DE CECCO

ECONOMIA. ABRUZZO. Cariparma Crédit Agricole e SACE hanno perfezionato un finanziamento da 10 milioni di euro destinato a sostenere i piani di crescita all’estero di De Cecco, azienda leader in Italia e nel mondo nei settori delle paste alimentari, olio extravergine d’oliva, sughi pronti e derivati del pomodoro. La linea di credito, strutturata sotto forma di revolving credit facility interamente erogata da Cariparma Crédit Agricole e garantita da SACE al 50%, è finalizzata a coprire i costi per l’acquisto di materia prima per sostenere l‘export di pasta e l’efficientamento del ciclo produttivo di De Cecco. Con un fatturato superiore ai 400 milioni (di cui circa il 50% relativo all’export), il gruppo abruzzese è il terzo produttore a livello mondiale di pasta di semola e il primo nel segmento Premium.