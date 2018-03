AUTO ABBATTE PASSAGGIO A LIVELLO: TRENI IN RITARDO

ANCONA. Circolazione rallentata dalle 7:30 alle 8 di stamane sulla linea ferroviaria adriatica Ancona-Pescara per il danneggiamento delle sbarre del passaggio a livello a Porto d'Ascoli. Un veicolo stradale - che non è stato possibile identificare - ha abbattuto le sbarre di ingresso del passaggio. L'impianto era perfettamente funzionante così come i segnali acustici e luminosi che segnalano la chiusura delle sbarre. Nonostante l'immediato intervento delle squadre di emergenza di Rfi, un Intercity e 6 Regionali hanno registrato ritardi fino a 30 minuti.