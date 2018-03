AVVICENDAMENTO AL VERTICE DELLA DIA, ARRIVA FERLA

CRONACA. ROMA. Il Generale della Guardia di Finanza Nunzio Antonio Ferla ha assunto oggi la titolarità della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), succedendo ad Arturo De Felice nominato prefetto dal Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri.

Il generale Ferla, originario della provincia di Padova, nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi di Stato Maggiore presso il Comando Generale del Corpo oltre che incarichi di Comando Territoriale, tra cui quello di Comandante Provinciale di Palermo, della Regione Abruzzo, e per ultimo quello di Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza.

Arruolatosi nel 1977, ha conseguito le lauree in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

E’ stato nominato Generale di Divisione nel luglio 2011.