PINETO. MORTO EX ASSESSORE GABRIELE MARTELLA

PINETO. Dopo l'imprenditore della liquirizia, di Atri, Mario Menozzi, l'Abruzzo perde un altro imprenditore di successo. All'eta' di 51 anni e' infatti deceduto Gabriele Martella, industriale della pasta (fondatore ed uno dei quattro soci del gruppo Regal) ed ex amministratore del Comune di Pineto.

E' stato colpito da un attacco cardiaco mentre era fuori per lavoro.

E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove e' spirato.

Martella, ex assessore, personaggio politico e imprenditore era molto conosciuto.

«Era una persona sempre pronta ad aiutare e sempre interessato ai problemi della comunità - ha detto il sindaco - e voglio porgere alla sua famiglia le più sentite condoglianze a nome personale e a nome di tutta l'amministrazione».

Partecipazione al lutto improvviso anche da parte del presidente del Consiglio cittadino Ernesto Iezzi.

Più volte consigliere, assessore allo Sport, alla Polizia Municipale, al Personale e alla Pubblica Istruzione, Gabriele Martella era una persona molto conosciuta e molto apprezzata in tutta Pineto. Ai funerali, che si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15 presso la chiesa di S. Agnese, vi sarà anche il gonfalone della città listato a lutto.

Parole di cordoglio anche da parte del consigliere regionale ed ex sindaco di Pineto Luciano Monticelli.

I funerali si svolgeranno domani a Pineto, alle15, nella chiesa di Sant'Agnese.