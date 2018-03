COLLECORVINO. AUTO IN RUSCELLO, FERITI MADRE E FIGLIO

COLLECORVINO. Una 45enne di Collecorvino e il figlio 15enne sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada regionale 151, in località Gallo. L'auto su cui viaggiavano i due è andata fuori strada ed è finita in un piccolo ruscello. La donna è stata trasportata in ospedale, a Pescara, con l'elisoccorso, mentre il ragazzo è arrivato nel capoluogo adriatico in ambulanza. Sono in corso gli accertamenti medici del caso, ma i due non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, con una squadra del distaccamento di Montesilvano (Pescara) e una di Pescara, e i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.