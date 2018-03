RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE COLLATUCCIO-MIRABELLO PER LORETO-PENNE

VIABILITA’. LORETO. È stata riaperta al transito la strada provinciale Collatuccio-Mirabello che collega la 151 alla statale 81 nei comuni di Loreto e Penne. Lo annunciano il presidente della Provincia di Pescara Guerino Testa e gli assessori ai Lavori pubblici Valter Cozzi e alle Grandi Infrastrutture Andrea Faieta.

Si tratta di un'arteria caratterizzata da forte erosione e dove sono stati promossi e realizzati una serie di interventi per ripristinare il manto stradale e rimetterlo in sicurezza. Nel territorio vestino inoltre, in particolare sulla strada provinciale 19 Collefreddo-Fiorano-Collatuccio, strada di collegamento con la strada regionale 151, la provinciale 18 (bivio Borbonica-Loreto) e la 15 (Loreto-Paterno) stanno per partire lavori di manutenzione straordinaria promossi dalla giunta provinciale.

L’arteria presenta una frana corposa, vari dissesti e avvallamenti causati dal maltempo dei mesi scorsi. Inoltre alcune intersezioni stradali hanno necessità di essere sistemate e messe in sicurezza vista l’assenza di segnaletica orizzontale e verticale e di barriere di protezione in corrispondenza di tratti pericolosi.