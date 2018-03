PESCARA: FIRMATA CONVENZIONE PER INTERVENTI SUL FIUME

LAVORI. PESCARA. E’ stata firmata stamattina una convenzione tra il presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso - nella sua qualità di Commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico - e il Comune di Pescara. L’atto è finalizzato alla progettazione e realizzazione dell’intervento di chiusura dei varchi sulla sponda destra del fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica per un importo di 900mila euro; l’intervento dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2015.

L’opera si è resa necessaria per la messa in sicurezza delle interruzioni arginali in prossimità del costruendo Ponte Nuovo, a seguito delle indicazioni formulate dal Genio Civile di Pescara il 21 giugno 2012 nell’ambito dell’autorizzazione al progetto originario finanziato per complessivi 3 milioni 600mila euro.