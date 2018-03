RAIANO, APPROVATO PIANO ANTENNE

CRONACA. RAIANO. Nella seduta dell’ultimo Consiglio comunale di Raiano era previsto un solo punto da discutere e riguardava l’adozione del piano delle antenne. Dopo la discussione, si è giunti alla sua approvazione con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza. Il piano delle antenne adottato ha integrato con altri due siti quello già in vigore.

«Questo atto», spiega il gruppo di maggioranza, Raiano in Comune, «è stato realizzato sia per necessità di adeguamento alle nuove tecnologie ma anche in virtù di due pronunciamenti del tribunale che non hanno accolto i ricorsi presentati dall’Amministrazione comunale contro la modifica ed il potenziamento delle antenne già esistenti all’interno del centro abitato presentato da un gestore di telefonia mobile. Questa decisione è stata frutto di un lungo lavoro iniziato nel luglio del 2013 quando il Consiglio Comunale aveva deliberato di verificare la possibilità di inserire, nel vecchio piano, le nuove installazioni per le nuove tecnologie».