COLLEMAGGIO, SILVERI: «L’AREA NON SARÀ VENDUTA»

CRONACA. L’AQUILA. Stamattina il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci ha avuto un colloquio con il direttore generale della A.S.L. Provinciale, Silveri, relativo alla questione delicatissima della destinazione del presidio ospedaliero di Collemaggio.

La situazione di degrado e di abbandono dell’ex presidio ospedaliero ha assunto dimensioni preoccupanti. Alla richiesta del Comitato 3.32, che gestisce una porzione dell’area, di fare un punto chiaro della situazione, hanno risposto tutti i livelli amministrativi locali. Nella riunione operativa di questa mattina, Pietrucci ha ottenuto risultati importanti: «per quanto riguarda Collemaggio, il direttore generale ha confermato di non voler effettuare alcuna vendita dell’area, cosa che peraltro presuppone il nulla osta preventivo da parte della Regione Abruzzo, fino a che il Comune di L’Aquila non ne stabilisce la destinazione urbanistica. Inoltre ho avuto importante rassicurazione che entro il mese di novembre, dopo ben 5 anni di precarietà, verranno trasferiti all’ex-Onpi, in spazi di quella struttura, sia di proprietà dell’Azienda Sanitaria sia in quelli presi in locazione dal Comune di L’Aquila, il servizio vaccinazioni, il Consultorio familiare oggi ancora operativi dentro casette container nell’ex presidio di Collemaggio. Per finire, l’annoso problema degli spazi ridotti in cui si trovano a lavorare in contiguità fisica i reparti di gastroenterologia e di oncologia verrà parzialmente risolto entro il mese di gennaio, con un ampliamento di spazi ad uso delle Oncologie e con beneficio di entrambe le due unità operative. Due obiettivi centrati, due risultati determinanti».