SISMA L'AQUILA: OCCUPA CASA INAGIBILE IN CENTRO, DENUNCIATO

L'AQUILA. Occupa una casa inagibile con danni strutturali nel cuore del centro storico dell'Aquila, a due passi da palazzo Carli, sede storica del rettorato dell' Università del capoluogo, ma viene scoperto dalla Polizia e denunciato. Lo 'sciacallo' è un cittadino romeno di 45 anni, che ai poliziotti della squadra Volante, coordinati dal responsabile Enrico Rendesi, ha dichiarato di stazionare in città per lavoro, peculiarità su cui sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento, invasione di edificio e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in particolare l'ordinanza del sindaco, Massimo Cialente, che vieta l'ingresso nella 'zona rossa' agli edifici inagibili.