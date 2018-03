CONTRAFFAZIONE. SEQUESTRATI A GIULIANOVA 2MLN DI PRODOTTI FALSI

GIULIANOVA. Circa 2 milioni di prodotti, per lo piu' componenti elettrici, occhiali da sole, articoli di cancelleria, per la casa e giocattoli destinati ai piu' piccoli, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle di Giulianova nel corso di una mirata attivita' finalizzata alla repressione della commercializzazione di articoli non conformi agli standard di sicurezza europei (CE).

Il sequestro, eseguito nei confronti di un'azienda della capitale, gestita da un soggetto di nazionalita' italiana, e' stato operato nel corso di perquisizioni disposte dalla magistratura romana a seguito di indagini di iniziativa avviate dalla Compagnia di Giulianova nei confronti di altre societa' sedenti sul litorale teramano, riconducibili a soggetti di etnia cinese.

Il titolare dell'esercizio commerciale e' stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi. L'attivita' svolta nell'ambito del filone investigativo avviato nell'anno 2013 ha portato alla disarticolazione di un'intera filiera di aziende, dislocate tra Teramo, Napoli e Roma, dedite alla contraffazione, consentendo di togliere dal mercato illegale oltre 8 milioni di prodotti con il marchio "CE" contraffatto, privi dei requisiti minimali di sicurezza e di conformita', quindi potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori, con la denuncia a piede libero di 4 persone alle quali era affidata la gestione aziendale.