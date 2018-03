GIULIANOVA. PRECIPITA DAL TETTO DEL GARAGE: MUORE PENSIONATO

GIULIANOVA. Un pensionato di 77 anni, Luciano Bartolone, è morto nel pomeriggio di sabato per le conseguenze di una caduta dal tetto del suo garage che si è sfondato sotto al suo peso mentre effettuava interventi di manutenzione.

Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto in via Trieste, dove l'uomo stava lavorando: la caduta da un'altezza di oltre tre metri è stata fatale, perché il pensionato ha battuto violentemente la testa. Soccorso dai famigliari e poi dal personale del 118 con il medico, è deceduto all'arrivo al pronto soccorso.